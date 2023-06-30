الاتحاد الأوروبى يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا

جدة - نرمين السيد - وأصدر المجلس الأوروبى، بيانا بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبى، أكد خلاله أن الاتحاد الأوروبى سيواصل تقديم دعم مالى واقتصادى وإنسانى وعسكرى ودبلوماسى قوى لأوكرانيا وشعبها لأطول فترة ممكنة.. حسبما ذكر الموقع الإلكترونى للمجلس الأوروبى.
وأضاف البيان نؤكد من جديد استعداد الاتحاد الأوروبى لتقديم دعم عسكرى مستدام لأوكرانيا للمدة التى يتطلبها الأمر، لا سيما من خلال بعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبى ومرفق السلام الأوروبى.
وجاء فى البيان قام المجلس الأوروبى بتقييم التقدم الذى تم إحرازه فيما يخص شراء وتسليم مليون من الذخيرة المدفعية والقذائف والصواريخ لأوكرانيا، ويؤكد أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء للمساعدة فى تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الملحة، دون المساس بالطابع المحدد لسياسة الأمن والدفاع لبعض الدول الأعضاء، ومع مراعاة المصالح الأمنية والدفاعية لجميع الدول الأعضاء .
وأكد قادة الاتحاد الأوروبى أيضا أن التكتل الأوروبى والدول الأعضاء فيه، سيكثفون من جهود التوعية الدبلوماسية وسيواصل التعاون مع أوكرانيا والدول الأخرى لضمان أوسع دعم دولى ممكن، للمبادئ والأهداف الرئيسية لصيغة السلام الأوكرانية.
وتابع البيان أى مبادرة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى أوكرانيا يجب أن تستند إلى الاحترام الكامل لاستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا .
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