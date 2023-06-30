ارتفاع عدد المصابين فى انفجار مطعم بالفلبين لـ 18 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أن السلطات الفلبينية تعتقد أن الانفجار ربما يكون ناجما عن تسرب غاز.

وكان الانفجار الذى وقع أمس الخميس قد ألحق أضرارا بالمنشأت والمركبات المجاورة.