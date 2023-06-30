جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية فاديم أستافييف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن قوات الطيران الجنوبية نفذت ضربات صاروخية على أهداف معادية فى اتجاهات ليسيتشانسك وسوليدار أرتيوموفسك. ونتيجة لذلك، تم تدمير نقاط الانتشار المؤقت لأفراد الوحدات 92 و54 و22 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية ولواء دفاع إقليمى رقم 129 .
وأشار إلى أن الوحدات الجنوبية أحبطت أيضا هجوم المجموعة المهاجمة التابعة للواء الآلى 110 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من كروتايا بالكا فى اتجاه أفدييفكا، كاشفة عن تقدم مجموعة استطلاع وتخريب فى منطقة بيرفومايسكى.
ولفت إلى أن مدفعية مجموعة القوات الجنوبية هاجمت معاقل القوات الأوكرانية فى منطقة كراسنوجوروفكا وبيلوغوروفكا. ودمرت معداتهم وأسلحتهم وقضت على مجموعة من المسلحين فى ضواحى أرتيموفوسك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الجوية الروسية تدمر ثلاث نقاط مؤقتة لألوية عسكرية أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.