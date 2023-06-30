القوات الجوية الروسية تدمر ثلاث نقاط مؤقتة لألوية عسكرية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية فاديم أستافييف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن قوات الطيران الجنوبية نفذت ضربات صاروخية على أهداف معادية فى اتجاهات ليسيتشانسك وسوليدار أرتيوموفسك. ونتيجة لذلك، تم تدمير نقاط الانتشار المؤقت لأفراد الوحدات 92 و54 و22 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية ولواء دفاع إقليمى رقم 129 .

وأشار إلى أن الوحدات الجنوبية أحبطت أيضا هجوم المجموعة المهاجمة التابعة للواء الآلى 110 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من كروتايا بالكا فى اتجاه أفدييفكا، كاشفة عن تقدم مجموعة استطلاع وتخريب فى منطقة بيرفومايسكى.

ولفت إلى أن مدفعية مجموعة القوات الجنوبية هاجمت معاقل القوات الأوكرانية فى منطقة كراسنوجوروفكا وبيلوغوروفكا. ودمرت معداتهم وأسلحتهم وقضت على مجموعة من المسلحين فى ضواحى أرتيموفوسك.