القوات الجوية الأوكرانية تشن 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الجوية شنت 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن الهيئة قولها - فى بيان - "إن قوات المدفعية والصواريخ تمكنت أيضا من استهداف ثلاثة مراكز قيادة ومحطة رادار و13 وحدة مدفعية وموقعين ارتكاز للقوات الروسية". وأوضحت أن القوات الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية تعرضت لهجوم من القوات الروسية فى زابوروجيا. وأعلنت القوات الجوية إسقاط 10 طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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