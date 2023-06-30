العالم اليوم - نيكي الياباني ينخفض قبل موسم إعلان أرباح الشركات

انتم الان تتابعون خبر نيكي الياباني ينخفض قبل موسم إعلان أرباح الشركات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 11:17 صباحاً - قلص المؤشر نيكي الياباني خسائره ليغلق على انخفاض، الجمعة، ويتوقف عن الارتفاع قبل موسم إعلان الشركات عن أرباحها، لكنه حقق مكاسب للشهر السادس على التوالي نتيجة إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتراجعة.

وانخفض نيكي 0.14 بالمئة إلى 33189.04 نقطة عند الإغلاق بعد أن انخفض 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر على مدار الأسبوع مكاسب بلغت 1.24 بالمئة ليتعافى من خسائره في بداية الأسبوع بعد عشرة أسابيع متتالية من الارتفاعات.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 بالمئة إلى 2288.60 نقطة عند الإغلاق.

وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول "توقفت طفرة الأسهم اليابانية في الوقت الحالي. كان الارتفاع مدفوعا بتوقعات بآفاق مستقبلية أفضل للشركات، لكن المستثمرين ليسوا متأكدين مما إذا كان هذا هو الواقع".

وأضاف "هذا لا يعني أن المؤشر نيكي وصل إلى ذروته. قد يرتفع أكثر الشهر المقبل إذا تأكد المستثمرون من قوة الآفاق المستقبلية للشركات مع بدء موسم الإعلان عن الأرباح".

وارتفع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود في وقت سابق من الشهر الجاري مدعوما بطفرة في الشركات المرتبطة بالرقائق وتدفق الاستثمارات في الشركات التجارية بعد أن قال المستثمر الملياردير وارن بافيت إنه يزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

لكن المستثمرين الأجانب، الذين قادوا المكاسب، تحولوا لأول مرة إلى بائعين للأسهم اليابانية الأسبوع الماضي بعد 12 أسبوعا متتاليا من عمليات الشراء.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق 1.03 بالمئة ليمثل أكبر ضغط على المؤشر نيكي. وتراجع سهم شين إتسو للكيماويات وتصنيع رقائق السيليكون 0.4 بالمئة. وهبط سهم تيرومو لتصنيع المعدات الطبية 1.49 بالمئة.

وعلى عكس الاتجاه، ارتفع سهم تاكاشيمايا 7.7 بالمئة بعد أن رفعت شركة تشغيل المتاجر توقعات أرباحها التشغيلية السنوية. كما صعد سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 2.27 بالمئة.

وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.58 بالمئة ليكون أكبر داعم للمؤشر نيكي. وارتفع سهم هويا لتصنيع العدسات اللاصقة 1.1 بالمئة. وصعد سهم كيكومان لتصنيع صوص الصويا 1.02 بالمئة.