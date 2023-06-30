العالم اليوم - فيديو.. رقص ماكرون خلال حفل موسيقي وسط احتجاجات فرنسا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رقص ماكرون خلال حفل موسيقي وسط احتجاجات فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 11:17 صباحاً - انتقد عدد من الناشطين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث انتشر له فيديو وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية ليلة الأربعاء، بينما تعم الفوضى والمظاهرات بلاده.

وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقام حفلا في باريس مساء الأربعاء.

وانتشر فيديو ماكرون خلال الحفلة، الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته.

كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

وانتقد ناشطين وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط المظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا.

بينما أشاد البعض بظهور ماكرون، واعتبروا تصرفه حكيما لأنه أظهر "ثباتا انفعاليا" سيهدئ الشعب الفرنسي.

وتسبب مقتل شاب ترجع أصوله لشمال إفريقيا عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة الخميس.

من جهته، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه جرى اعتقال 150 شخصا خلال مظاهرات تخللها أعمال عنف في أعقاب مقتل الشاب المدعو "نائل".