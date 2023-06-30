الاتحاد الأوروبى يستعد لرفع القيود على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية

جدة - نرمين السيد - كشف وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبى يتجه نحو رفع القيود المفروضة على استيراد المواد الغذائية عن بعض المنتجات اليابانية، وتم اتخاذ هذه الإجراءات فى أعقاب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.





وقال هاياشى فى تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إن الاتحاد الأوروبى يقوم بمراجعة هذه الإجراءات، مشيرا إلى أنه يدرك أن هناك تحركا إيجابيا تجاه رفع القيود. وأضاف هاياشى أن الحكومة اليابانية ترحب بهذه الخطوة، مؤكدا أن طوكيو استغلت جميع الفرص للدعوة إلى رفع مبكر للقيود، معربا عن أمله فى أن يلغى الاتحاد الأوروبى هذه الإجراءات ويقدم دعما كبيرا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الكارثة. وأشارت القناة إلى أن الاتحاد الأوروبى يطلب شهادات فحص إشعاعى لبعض المنتجات البحرية والنباتات البرية الصالحة للأكل وغيرها من العناصر المستوردة من عشر محافظات، بما فى ذلك محافظتى فوكوشيما و مياجى .

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