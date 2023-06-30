العالم اليوم - ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يونيو

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 12:22 مساءً - أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا، الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو.

وقال المكتب إن عدد العاطلين ازداد بواقع 28 ألف شخص في ضوء التعديلات الموسمية ليبلغ 2.61 مليون شخص. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تكون الزيادة بواقع 13 ألف شخص. وارتفع معدل البطالة في ضوء التعديلات الموسمية إلى 5.7 بالمئة. وقالت أندريا نالز رئيسة المكتب "تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح ملموسا الآن أيضا في سوق العمل ... تزداد البطالة ويفقد النمو الاقتصادي زخمه".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يونيو .. في رعاية الله وحفظة