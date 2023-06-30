العالم اليوم - فيديو.. بوتين يتوقف ليرسم وجها "مضحكا" في منتدى تكنولوجي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. بوتين يتوقف ليرسم وجها "مضحكا" في منتدى تكنولوجي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 12:22 مساءً - خلال زيارته إلى منتدى "أفكار قوية لوقت جديد" بموسكو، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقف ليخط رسمة لوجه على شاشة لوحية.

أثناء زيارة الرئيس بوتين إلى معرض نظمته وكالة المبادرات الاستراتيجية من منتدى الأفكار القوية في روسيا، طلب القائمون منه أن يخط شيئا وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة.

وكان الرئيس قد رسم سابقا قبل 10 سنوات قطة على شاشة (أجنبية)، لذا طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء وأن يرسم شيئا ما لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة المصنوع محليا.

بدوره رسم فلاديمير بوتين وجها غريبا ضاحكا، على الشاشة.

وفي المعرض، تم عرض العديد من التقنيات المبتكرة شملت محطات شحن للسيارات الكهربائية وطابعات "5D" ومعدات NexTouch التفاعلية.

كما تم إطلاع الرئيس على المستجدات التي ابتكرها الفائزون في ترشيح تكنولوجيا المعلومات: برنامج لتحليلات الأعمال والروبوتات، ومنصة للعمل مع أي نموذج ثلاثي الأبعاد في الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى نظام التعرف على الوجوه Ovision الذي يقرأ هوية الشخص بسرعة خاطفة.