العالم اليوم - صندوق النقد يتيح 890 مليون دولار لأوكرانيا بعد مراجعة القرض

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 01:20 مساءً - أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، مراجعته الأولى لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، مما يسمح لكييف بسحب 890 مليون دولار على الفور لدعم الميزانية في الوقت الذي تشن فيه هجوما كبيرا مضادا للقوات الروسية.

ترفع موافقة المجلس إجمالي ما تسحبه أوكرانيا بموجب البرنامج الذي تم إطلاقه في 31 مارس إلى حوالي 3.6 مليار دولار حتى الآن.

وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات الأوكرانية حققت "تقدما قويا" نحو الوفاء بالتزامات الإصلاح في ظل "ظروف صعبة".

وكان صندوق النقد توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولارمن أجل "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع" ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأوكراني يظهر "صمودا ملحوظا" في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء.

تقلص الناتج الاقتصادي الأوكراني بنحو 30 بالمئة في عام 2022 بعد ما تسميه روسيا بـ "عمليات عسكرية خاصة في أوكرانيا" في فبراير من ذلك العام.