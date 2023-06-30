العالم اليوم - تضخم منطقة اليورو يتراجع بأفضل من التوقعات في يونيو

انتم الان تتابعون خبر تضخم منطقة اليورو يتراجع بأفضل من التوقعات في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 02:18 مساءً - استمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في يونيو مع انخفاض تكاليف الطاقة، رغم أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ما زالت مرتفعة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5,5 في المئة هذا الشهر، مقارنة ب6,1 في المئة في مايو، بحسب وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان التحسن أفضل بقليل مما توقعه محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم وتحدثوا عن نسبة 5,6 في المئة .

وبما أن أسعار المواد الاستهلاكية ما زالت أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، يتوقع محللون بأن يتواصل رفع معدلات الفائدة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11,7 في المئة في يونيو مقارنة مع 12,5 في المئة في مايو، بحسب "يوروستات".

وذكرت الوكالة بأن التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو، تراجع أكثر إلى مستويات سلبية في مايو، لينخفض بنسبة 5,6 في المئة في يونيو بعدما سجّل تراجعا بنسبة 1,8 في المئة في مايو.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتذبذبة، بعض الشيء إلى 5,4 في المئة في يونيو مقارنة ب5,3 في المئة في مايو.

ويعد التضخم الأساسي مؤشرا رئيسيا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.

وكان معدل التضخم السنوي في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، قد ارتفع إلى 6,4 في المئة في يونيو، مقارنة مع 6,1 في المئة في مايو، بحسب بيانات رسمية صدرت الخميس.

لكن إسبانيا، سجّلت تباطؤا في معدل التضخم السنوي وصل إلى 1,9 في المئة في يونيو بفضل تراجع أسعار الوقود والكهرباء والأغذية، لتكون الاقتصاد الوحيد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى الذي تراجع فيه معدل التضخم دون 2 بالمئة.

وأفادت "يوروستات" أن بين البلدان العشرين التي تستخدم اليورو، سجّلت لوكسمبرغ أقل معدل تضخم بلغ 1,0 في المئة في يونيو.

ووفق بيانات أخرى لـ"يوروستات" نُشرت الجمعة، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في مايو عند 6,5 في المئة.