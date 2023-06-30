العالم اليوم - الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات وتحييد 425 جنديا أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 03:22 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية صدت محاولات القوات الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وكوبيانسك، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من تحييد أكثر من 400 جندي أوكراني على جميع الجبهات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات الأوكرانية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقالت إنها بلغت 425 جنديا ومرتزق أجنبي على جميع جبهات القتال.

وأوضحت الوزارة في بيان: "على محور دونيتسك، وفي سياق الدفاع النشط، نجحت وحدات مجموعة قوات الجنوب في صد 5 هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وكراسنوي وسفيرنوي وبيرفومايسكوي وكامينكا" في دونيتسك.

وأضافت أن الضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية حيدت ما يصل إلى 160 جنديًا أوكرانيًا ودمرت 3 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات عسكرية ومدفع بانتسير 2000 ألماني الصنع ومدفعا أخر من طراز غفوزديكا.

وتابعت الوزارة قائلة أن تجمع "قوات المركز" الروسي صد، خلال اليوم الماضي في اتجاه كراسني ليمان، هجومًا واحدًا لقوات كييف، وتم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن العمليات النشطة لوحدات قوات "المركز"، مدعومة بالضربات الجوية ونيران المدفعية، تصدت لهجوم معاد في اتجاه منطقة كوزمينو ب اتجاه كراسني ليمان في لوغانسك.

وأشارت إلى وحدات من القوات الأوكرانية تعرضت لقصف روسي في تيرن وتورسكي في دونستيك، وتشيرفونوبوفكا، ونيفسكي، وشيرفونا ديبروفا في لوغانسك.

ووفقا للبيان، تم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، ومدرعتين قتاليتين، و3 سيارات عسكرية، ومدفعي "دي- 30" وآخر من طراز "دي- 20"، بالإضافة لمدفع غفوزديكا.

إلى ذلك، نشرت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن مسؤول في المنطقة، فيديو قصير يظهر استهداف صاروخ من طراز "إسكندر" لجسر أنتونوفسكي في منطقة خيرسون، الأمر الذي نجم عنه مقتل 30 مسلحا أوكرانيا.