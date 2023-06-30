العالم اليوم - "متنمر جنسي".. الممثل كيفن سبيسي يواجه تهمة جديدة في لندن

انتم الان تتابعون خبر "متنمر جنسي".. الممثل كيفن سبيسي يواجه تهمة جديدة في لندن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 04:20 مساءً - وُصف الممثل الهوليوودي كيفين سبيسي الحائز جائزتي أوسكار، الجمعة بأنه "متنمر جنسي"، مع استمرار محاكمته في لندن في إطار سلسلة تهم موجهة إليه بارتكاب جرائم جنسية.

وقالت ممثلة الادعاء كريستين أغنيو أمام هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، مستخدمة الاسم الكامل للنجم الأميركي "كيفن سبياسي فاولر ممثل؛ كثيرون منكم يعرفون ذلك أصلاً".

وأضافت "إنه ممثل مشهور للغاية وفاز بعدد من الجوائز. وهو أيضاً، وفق ادعاء النيابة العامة، رجل يعتدي جنسياً على رجال آخرين".

ولفتت أغنيو إلى أن سبيسي، الحائز جائزة الأوسكار مرتين عن أدائه في فيلمي "أميركان بيوتي" و"ذي يوجوال ساسبكتس"، لم يحترم الحدود الشخصية للأفراد.

وزعمت المحامية في كلمة أدلت بها في افتتاح الجلسة الجمعة أن سبيسي "رجل يتلذّذ في جعل الآخرين يشعرون بالعجز وعدم الارتياح، إنه متنمر جنسي".

وتابعت قائلة "طريقته المفضلة في الاعتداء كانت على ما يبدو تتمثل في الإمساك بقوة بالمناطق الحساسة لدى رجال آخرين"، مضيفة أنه "في إحدى المرات، ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك".

وينفي سبيسي البالغ 63 عاماً، 3 تهم تتعلق بالاعتداء غير اللائق، و7 تهم بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بدفع شخص للانخراط في نشاط جنسي من دون موافقته.

كما يدفع ببراءته في تهمة أخرى تتمثل في دفع شخص إلى الانخراط في نشاط جنسي يتضمن إيلاجاً من دون موافقته.

هذه الجرائم المفترضة ضد 4 رجال يُمنع الكشف عن هويتهم بموجب القانون الإنجليزي، حدثت بين عامي 2001 و2013.

وقالت أغنيو إن سبايسي نفى بعض المزاعم ووصفها بأنها "مختلقة بالكامل"، بينما أشار إلى أن بعض الاتهامات الأخرى ترتبط بعلاقات حصلت بالتراضي.