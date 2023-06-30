العالم اليوم - ماكرون يتهم "عصابات" بالمشاركة في "أعمال الشغب"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 05:18 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، يوم الجمعة، أن السلطات المحلية ستنشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في البلاد.، متهما "عصابات" بالمشاركة في أعمال العنف.

وقال إنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا في أعقاب مقتل فتى برصاص شرطي. واتهم الرئيس الفرنسي عصابات بالمشاركة في أعمال العنف التي تشهدها عدة مناطق في فرنسا. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته، قال ماكرون إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد "وسائل إضافية" للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، منددًا "بالاستغلال غير المقبول لوفاة مراهق". كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب "الحساسة".

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