العالم اليوم - سيارتك الكهربائية قد تواجه العزلة.. والسبب!

انتم الان تتابعون خبر سيارتك الكهربائية قد تواجه العزلة.. والسبب! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 05:18 مساءً - تتجه شركات صناعة السيارات إلى التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، لما تتمتع به من مزايا تجعلها صديقة للبيئة.

إلا أن هذه الجهود تعترضها تحديات تقف عقبة أمام انتشارها، لعل أبرزها ارتفاع الأسعار، وطول فترة الشحن، وتوفير بنية تحتية لمحطات الشحن.

يوم بعد يوم تزاد التحديات والعراقيل أمام انتشار السيارات الكهربائية حول العالم.

فما هي الحلول للتخلص من هذه العقبات؟