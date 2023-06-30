العالم اليوم - مرة أخرى.. قيمة "آبل" السوقية تتجاوز مستوى 3 تريليونات دولار

انتم الان تتابعون خبر مرة أخرى.. قيمة "آبل" السوقية تتجاوز مستوى 3 تريليونات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 05:18 مساءً - للمرة الثانية منذ يناير من العام الماضي، اخترقت القيمة السوقية لشركة "آبل" حاجز الـ 3 تريليونات دولار، حيث يراهن المستثمرون على قدرة الشركة المصنعة لآيفون، على زيادة الإيرادات حتى مع استكشافها لأسواق جديدة مثل الواقع الافتراضي.

وارتفعت أسهم شركة آبل، وهي أيضا الشركة الأكثر قيمة في العالم، بنسبة 1.45 بالمئة عند 192.43 دولارا بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش.

وإذا ما تمكنت أسهم الشركة من الإغلاق عند المستويات الحالية، فستكون شركة آبل هي الشركة الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمتها السوقية بشكل رسمي مستوى 3 تريليونات دولار.

وكانت القيمة السوقية لشركة آبل قد ذروتها لفترة وجيزة فوق 3 تريليونات دولار في تداولات الثالث من يناير من العام الماضي، قبل إغلاقه دون ذلك المستوى مباشرة.

مبيعات جهاز آيفون جاءت أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني، كما أدخلت الشركة منتجات جديدة، بما في ذلك جهاز الواقع المعزز السمى "فيجين برو" الذي أطلقته الشركة في يونيو، وهو ما يسلط الضوء على مرونة عملاق التكنولوجيا في اقتصاد غير مؤكد.

وفي الوقت الحالي، هناك أربع شركات أميركية أخرى تتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار، وهم ألفابت المالكة لغوغل، ومايكروسوفت كورب، وشركة أمازون، وأخيرا شركة إنفيديا.

أسهم أبل قفزت بما يقرب من 46 بالمئة هذا العام، في حين أن أسهم تسلا وشركة ميتا تجاوزت ارتفاعاتهما الضعف.

كما أدى ارتفاع قارب الـ 180 بالمئة في أسهم إنفيديا في عام 2023، إلى دفع صانع الرقائق إلى نادي تريليون دولار.