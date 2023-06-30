إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بشمال الضفة الغربية المحتلة.





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