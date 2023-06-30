العالم اليوم - تفاصيل مقتل نائل.. لماذا أوقفته الشرطة وما قصة "المرسيدس"؟

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل مقتل نائل.. لماذا أوقفته الشرطة وما قصة "المرسيدس"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 06:22 مساءً - نشرت صحف فرنسية تفاصيل لحظة توقيف الطفل نائل، ثم مقتله، على يد الشرطة الفرنسية، صباح الثلاثاء، وهو ما أدى لاحتجاجات كبيرة في فرنسا.

وأثارت وفاة نائل البالغ من العمر 17 عاما أثناء فحص مروري الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس قلقا على مستوى البلاد ورسائل سخط وتعازي واسعة النطاق.

وكشفت صحف فرنسية تفاصيل الواقعة، وسبب إيقاف الشرطة للشاب، ثم تفاقم الموقف، لحظة بلحظة.

سيارة مرسيدس

صباح الثلاثاء، كان نائل يقود سيارة من نوع مرسيدس صفراء اللون، كان قد استأجرها، دون أن يملك رخصة قيادة.

سيارة المرسيدس كانت مسجلة في بولندا، وفقا لتقرير الشرطة، ولم يعرف حتى الآن كيف استطاع استئجارها دون رخصة قيادة.

تفاصيل يوم الواقعة