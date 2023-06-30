العالم اليوم - رغم ارتفاع اليوم.. خام برنت يتجه لتسجيل خسائر للفصل الرابع

انتم الان تتابعون خبر رغم ارتفاع اليوم.. خام برنت يتجه لتسجيل خسائر للفصل الرابع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 06:22 مساءً - ارتفعت أسعار خام برنت الجمعة، فوق مستوى 75 دولارا للبرميل، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر للربع الرابع على التوالي، في غمرة مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

ويتجه خام برنت نحو تراجع تجاوز 5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.

وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية، بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية، وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.

لكن جاء الدعم من مؤشرات تدل على تعافي النشاط الاقتصادي الأميركي، فضلا عن الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي.

وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط أوبك بلس لخفض الإنتاج للحد من الإمدادات حتى 2024.

وأظهر مسح لرويترز، شمل 37 اقتصاديا ومحللا، أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام، مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أي 1.22بالمئة إلى 75.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينيتش، ليكون الأداء الفصلي على تراجع بحوالي 5.4 بالمئة.

وارتفع خام نايمكس 79 سنتا أي 1.13 بالمئة مسجلا 70.64 دولارا، وانخفضت العقود 6.5 بالمئة على أساس فصلي للفصل الثاني على التوالي.