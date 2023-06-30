العالم اليوم - بعد تمرد فاغنر.. روسيا تعلن زيادة في رواتب الجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 07:20 مساءً - تعتزم الحكومة الروسية زيادة رواتب العاملين بالجيش الروسي، وذلك عقب أيام من التمرد المسلح لمجموعة فاغنر الخاصة

وأظهر مرسوم أصدرته الحكومة الروسية أنها ستزيد رواتب العاملين بالجيش الروسي 10.5في المئة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك عقب أيام من التمرد المسلح لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة والذي لم يكتمل، والذي استولت المجموعة خلاله ولفترة وجيزة على مدينة روستوف بجنوب روسيا في اتجاه موسكو.

ووصف قائد فاغنر، يفجيني بريغوجن ذلك التحرك بأنه احتجاج على عدم كفاءة كبار المسؤولين الروس وفسادهم.