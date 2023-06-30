العالم اليوم - فيديو.. مقتل شخصين بإطلاق نار في مطار كيشيناو بمولدوفا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مقتل شخصين بإطلاق نار في مطار كيشيناو بمولدوفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 07:20 مساءً - قتل شخصان عندما فتح رجل النار في مطار العاصمة المالدوفية، كيشيناو، يوم الجمعة، بعد رفض دخوله إلى البلاد، وفق للشرطة.

وقالت الشرطة المولدوفية إن "أجنبيًا تم رفض دخوله إلى مولدوفا فتح النار في مطار كيشيناو الدولي". وأفادت الشرطة بإصابة مطلق النار، حيث يتلقى العناية الطبية. وفالت المتحدثة باسم الشرطة، ديانا فيتكو، إن الشرطة تواجدت في المطار وتم تأجيل الرحلات. ويُعتبر المطار المولدوفي الدولي الرئيسي وأكبر مطار في البلاد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. مقتل شخصين بإطلاق نار في مطار كيشيناو بمولدوفا .. في رعاية الله وحفظة