جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى إخطار للكونجرس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية أنه سيتم بيع ذخيرة مدافع من عيار 30 ملم مقابل 332.2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين إلى تايوان.
وأضافت أن هذه الصفقة ستساعد تايوان فى الحفاظ على قدرة الدفاعية لكنها لن تغير التوازن العسكرى الأساسى فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة: ذخيرة ومعدات بـ 440 مليون دولار لتايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.