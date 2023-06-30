الولايات المتحدة: ذخيرة ومعدات بـ 440 مليون دولار لتايوان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى إخطار للكونجرس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية أنه سيتم بيع ذخيرة مدافع من عيار 30 ملم مقابل 332.2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين إلى تايوان.

وأضافت أن هذه الصفقة ستساعد تايوان فى الحفاظ على قدرة الدفاعية لكنها لن تغير التوازن العسكرى الأساسى فى المنطقة.