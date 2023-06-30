العالم اليوم - رويترز: أوروبا تخفق مجددا في التوصل لاتفاق حول سوق الكهرباء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 09:22 مساءً - قالت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز، إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أخفقت مجددا الجمعة، في إبرام اتفاق بشأن إصلاح سوق الطاقة الكهربائية، إذ لا تزال الدول على خلاف، حول تقديم مساعدات حكومية جديدة محتملة لمحطات الطاقة الكهربائية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة عضو، إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن إصلاحات مقررة لسوق الطاقة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل ألمانيا وفرنسا، واجهت صعوبات في الموافقة على عناصر، من بينها ضوابط تقديم مساعدات من الدولة إلى محطات الطاقة.

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، أن سفراء الدول الأعضاء، لم يوافقوا على اقتراح بحل وسط الجمعة.

وشكا البعض من عدم إتاحة الوقت الكافي، للتدقيق في النص المقترح وتحليله إذ أرسلته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، مساء الخميس للدول الأعضاء.

وستتسلم إسبانيا مسؤولية التوصل لاتفاق، إذ تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من يوليو وحتى نهاية العام.

وتهدف الإصلاحات المقترحة لسوق الطاقة الكهربائية، إلى جعل أسعار الكهرباء في أوروبا، أكثر استقرارا وتجنب تكرار أزمة الطاقة التي وقعت العام الماضي، عندما أدى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز، لزيادة حادة في سعر الخدمة على المستهلكين.