مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى قصف روسى خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة فى بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ434 قذيفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية. وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق ودبابات. وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية ومركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية ومعهدا تعليميا.

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