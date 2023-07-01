«شؤون الحرمين» تعلن نجاح خطة استقبال ضيوف الرحمن لأداء طواف الوداع

وأشار السديس - فى بيان، اليوم الجمعة - إلى أن نجاح الخطة جاء تحقيقا لتطلعات القيادة السعودية فى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وهاهم اليوم الحجاج يؤدون طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإشرافية لكافة الامكانات البشرية والآلية، التى خصصتها الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن.
وفى سياق متصل.. غادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون مكة المكرمة عبر حافلات النقابة العامة للسيارات التى جهزت بكامل الخدمات البشرية والآلية ، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك.
وأكد الحجيج ، خلال مغادرتهم لمكة المكرمة بعد أدائهم طواف الوداع، على أن اليسر والسهولة فى أداء المناسك فى هذا الجو الروحانى المفعم أشاع جوا من السكينة والطمأنينة، مشددين على أن الاهتمام الكبير من المسؤولين فى كل الخدمات كان أمرا يبعث على الراحة والطمأنينة والاستقرار.
وأعربوا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده على ما وجدوه من تسهيلات وخدمات غير مسبوقة وعلى جميع المستويات يضاف إليها التعامل الإنسانى والكريم من جميع المسئولين خلال أدائهم المناسك، سائلين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على خدمتهما للإسلام والمسلمين، وأن يجعل مايقدمانه من خدمة ضيوف الرحمن فى موازين أعمالهما الصالحة.
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