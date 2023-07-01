مدفيديف: نراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكى رئيسا

جدة - نرمين السيد - وقال مدفيديف -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- إنه قرأ باهتمام "فى الأيام الأخيرة، الأخبار الواردة من عواصم العالم حول متابعتهم للأحداث فى بلدنا، وسيناقشونها مع شركاء ما.. حتى أن بعض الشخصيات تحدثت عن الشقوق التى ظهرت على واجهة روسيا".
وأضاف: "يبدو أنهم نسوا أننا فى الآونة الأخيرة تمتعنا بانهيار الآلة السياسية الأمريكية بأكملها، والاستيلاء على مبنى الكابيتول، والآن نراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكى الذى طالت معاناته وكيف سيتم ذلك".
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