العالم اليوم - وظائف ستقاوم ثورة الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

انتم الان تتابعون خبر وظائف ستقاوم ثورة الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يوليو 2023 07:18 صباحاً - من المتوقع أن يؤدي التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إلغاء حوالي 300 مليون وظيفة حول العالم، لكن في المقابل، ستصمد وظائف عديدة في وجه الثورة التكنولوجية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نصف البريطانيين يخشون الآن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على وظائفهم بطريقة ما خلال الخمس سنوات القادمة، وفقا لدراسة أجرتها شركة "PwC" البريطانية للخدمات المهنية.

وتشمل هذه الوظائف مجالات مختلفة مثل التصميم والغرافيك والبرمجة والكتابة والتدريس.

من جهة أخرى، كشفت "PwC" أن هناك وظائف ستكون مقاومة لثورة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالأساس بالوظائف التي تدفع أعلى الرواتب.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية هذه الوظائف بـ"الآمنة"، وتشمل: أخصائي الأورام، وأخصائي تقويم الأسنان وطبيب الأطفال والقاضي والسياسي والرئيس التنفيذي (CEO) ومهندس الذكاء الاصطناعي.

كما تضم اللائحة كل من الجراح والفني الميكانيكي والقراصنة (الهاكرز) والسباك والنجار والدهان.