إصابة فلسطينيين فى هجوم للمستوطنين الإسرائيليين جنوب الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية، إن مئات المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم فى منطقة وادى الحصين شرق مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالى برضوض، إضافة إلى أضرار بالمنازل.

وأضافت المصادر أن هذه الهجمة طالت حارة الجعبري، ومحيط الحرم الإبراهيمى الشريف، تزامنا مع زيارة وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن جفير لمستوطنة كريات أربعة الجاثمة على أراضى المواطنين الفلسطينيين شرق الخليل.