لافروف: الغرب ينشئ تحالفا نازيا ضد روسيا وبيلاروس مستخدما نظام كييف كأداة

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف إن "ما يفعله الغرب مستخدما نظام كييف كأداة، لا يمكن اعتباره إلا محاولة أخرى لإنشاء تحالف ناز ضد الشعوب السلافية، روسيا والآن ضد بيلاروس.. تم الإعلان عنه رسميا، لقد تم خلع جميع أقنعة التسامح وحسن الجوار والإنسانية الأوروبية".

وأضاف أن لا شك بأن القوة فى الوحدة، وعلى مر السنين، تمكنا من التأكد من أننا سنحل أى مشاكل معا.

وتابع: "أود مرة أخرى أن أهنئ جميع أصدقائنا البيلاروسيين وجميع الروس بهذا العيد الرائع.. أتمنى الصحة والنجاح لزملائنا البيلاروسيين فى جميع مهامهم، لأن نجاحهم هو نجاحنا.. فى إطار دولة الاتحاد، وتم بالفعل تطوير العديد من المشاريع والبرامج المشتركة بحيث لا ينفصل مصيرنا".