أوكرانيا: تسجيل 13 اشتباكا مع القوات الروسية فى باخموت وليمان خلال يوم

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية، سيرهى شيرياتى، إن عناصر الجيش الأوكرانى اشتبكت مع قوات الجيش الروسى 10 مرات فى اتجاه منطقة باخموت مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندى روسى.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، عن شيرياتى قوله إن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية أيضا فى اتجاه ليمان-كوبيسانك 3 مرات مما أسفر عن مقتل 22 من القوات الروسية. وأضاف أنه خلال هذا اليوم وحده أطلق الروس علينا 445 مرة من قصف مدفعى وعدة صواريخ باتجاه باخموت، ونفذ غارتين جويتين. ووفقا لشيرياتى، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية قاذفتى صواريخ من نوع جراد ونظام صواريخ مضادا للدبابات وعربة دورية استطلاع قتالية ومركز مراقبة قيادة و3 مستودعات للذخيرة.

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