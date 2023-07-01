أوكرانيا: القوات المسلحة تضرب 24 وحدة مدفعية روسية فى مواقع إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم السبت أن وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش الأوكرانى أصابت 6 مجموعات من القوى العاملة الروسية والأسلحة والمعدات العسكرية و3 مستودعات للذخيرة و24 وحدة مدفعية فى مواقع إطلاق النار خلال الـ(24) ساعة الماضية.





ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - فى بيان لها - فى اليوم الماضى، شن الروس 8 هجمات صاروخية و58 ضربة جوية ونفذوا أكثر من 50 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع قواتنا ومنشآت البنية التحتية العسكرية والمدنية فى مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون.

وعلى وجه الخصوص، أصاب صاروخ من طراز إسكندر-K مدرسة فى سيرهيفكا بمنطقة دونيتسك، مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 6 آخرين، بينما دمرت المدرسة بالكامل. ونتيجة قصف الروس لمبنى سكنى فى أنتونيفكا بمنطقة خيرسون أصيبت أسرة مع طفل بجروح، وتضرر إجمالى 30 مبنى سكنيا مدنيا.

وحذرت الهيئة من أن احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية والضربات الجوية على كامل أراضى أوكرانيا لا يزال مرتفعا للغاية.

وأضافت - فى بيانها - أن الطيران الدفاعى الأوكرانى شن مع ذلك، 12 غارة على تجمعات القوى العاملة المعادية، إضافة إلى ضربة واحدة استهدفت منظومات صواريخ مضادة للطائرات.

وخلال الساعات الـ (24) الماضية، أصابت القوات الصاروخية والمدفعية موقعا قياديا واحدا و6 مجموعات من الأسلحة والعتاد العسكرى و3 مستودعات ذخيرة و24 وحدة مدفعية فى مواقع إطلاق النار ومحطة حرب تابعة للجيش الروسى".