روسيا تحظر على الشاحنات البولندية المرور عبر أراضيها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة النقل الروسية، أن القرار ينص على "حظر نقل الحمولات عبر الأراضى الروسية بوسائل النقل البولندية"، مع استثناء البضائع ذات الأهمية الحيوية مثل الأدوية والمواد الطبية وغيرها.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار لا يشمل أراضى مقاطعة كالينينجراد الروسية والمطلة على بحر البلطيق، حيث تقع بمعزل عن باقى الأراضى الروسية بين بولندا وليتوانيا، كما مددت الحكومة القرار المفروض على نقل الحمولات بشاحنات من "الدول غير الصديقة" حتى 30 ديسمبر المقبل.
وكانت بولندا بدورها، قد أغلقت حدودها أمام الشاحنات التى تحمل لوحات الترقيم الروسية والبيلاروسية اعتبارا من الأول من يونيو الجاري.
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