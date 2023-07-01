العالم اليوم - أحدهم شكرينار.. إنتر ميلان يودع ثلاثة من لاعبيه

انتم الان تتابعون خبر أحدهم شكرينار.. إنتر ميلان يودع ثلاثة من لاعبيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يوليو 2023 10:20 صباحاً - أعلن فريق إنتر ميلان، رحيل ثنائي الدفاع ميلان شكرينار ودانيلو دامبروسيو، ولاعب الوسط روبرتو جاليارديني بعد انتهاء عقودهم مع العملاق الإيطالي.

وفاز شكرينار، قائد منتخب سلوفاكيا البالغ عمره 28 عاما، بالدوري الإيطالي مرة واحدة وبكأس إيطاليا مرتين وبكأس السوبر المحلية مرتين خلال ستة مواسم مع إنتر.

وخاض شكرينار 246 مباراة مع إنتر وأحرز 11 هدفا، لكنه غاب كثيرا خلال الموسم الماضي بسبب الإصابات وابتعد عن أكثر من 20مباراة في كل المسابقات.

وذكرت تقارير أن شكرينار سينضم لباريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال النادي الإيطالي في بيان "كان شكرينار الذي يلعب في إنتر منذ صيف 2017 من أهم الأسباب وراء تطور إنتر الاستثنائي بدءا من العودة إلى دوري الأبطال في 2018".

وسيرحل دامبروسيو (34 عاما) بعد حوالي عشر سنوات في النادي حيث انضم في يناير 2014.

أما جاليارديني البالغ عمره 29 عاما فسيرحل عن إنتر بعد الانضمام في 2017 قادما من أتلانتا.

وكان إنتر قد خسر نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي