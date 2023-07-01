قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة قرى وبلدات بشمال الضفة الغربية المحتلة

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من عدة آليات اقتحمت بلدة "بيتا" جنوب محافظة نابلس، ولاحقت فتية وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز.
وتواجه بلدة "بيتا" اقتحامات من قبل جيش الاحتلال منذ دعوة وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "أبيتار" الاستيطانية المخلاة فوق جبل "صبيح" المقابل لها (للبلدة) قبل نحو أسبوعين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتى سالم وروجيب، وانسحبت منهما دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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