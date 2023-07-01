رئيس الأركان الأمريكى: الصين تحاول التفوق على قوتنا العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال ميلى إن الصين تحاول إعادة كتابة القواعد التى أقيم عليها النظام العالمى بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن الاقتصاد الصينى حقق نموا بسرعة خلال العقود الأربعة الماضية وهى تستخدم الآن قوتها الاقتصادية لبناء جيش قوى.
وأضاف رئيس الأركان الأمريكى أن الصين تريد أن تكون القوة المهيمنة فى آسيا خلال السنوات العشر المقبلة، وترغب فى التفوق على القوة العسكرية الأمريكية بحلول منتصف هذا القرن.
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