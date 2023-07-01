العالم اليوم - 51 قتيلا بحادث مروري في كينيا.. وفيديو لما بعد الكارثة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يوليو 2023 12:22 مساءً - لقي 51 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 30 آخرون، في حادث مروري وقع في غرب كينيا مساء الجمعة، عندما اصطدمت شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك لـ"فرانس برس"، إن الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو". وأضاف المصدر الأمني: "أصيب 30 شخصا بجروح خطرة ونقلوا إلى مستشفيات مختلفة". كيف حدثت المأساة؟ وقع الحادث على طريق سريع يربط بين مدينتي كيريشو وناكورو غربي البلاد، الذي يشهد حركة نشطة جدا.

أوضح توم مبويا أوديرو قائد الشرطة المحلية في منطقة ريفت فالي، أن سائق الشاحنة المتجهة إلى كوريشو "فقد السيطرة عليها وأصطدم بثماني مركبات وعدة دراجات نارية وبأشخاص كانوا على جانب الطريق".

قال الطبيب كولنز كيبكوتش في مستشفى كيريشو الرئيسي إن 45 جثة نقلت إلى هذا المستشفى في حين نقلت أخرى إلى مؤسسات أخرى. أعلن الصليب الأحمر الكيني الذي أرسل سيارات إسعاف ومسعفين إلى مكان الحادث، أن الأمطار الغزيرة تعيق عمليات الإنقاذ.

أوردت محطات تلفزيونية عدة لقطات لسيارات لحقت بها أضرار جسيمة.

قالت مورين جيبكويش التي شهدت الحادث: "كانت الشاحنة تسير بسرعة كبيرة ويستخدم سائقها البوق"، مضيفة: "حاول تجنب سيارات عدة قبل أن ينتهي به المطاف في السوق".

تابعت: "سمعت أشخاصا يقولون إن خللا طرأ على فرامل الشاحنة لكني أجهل إن كان ذلك صحيحا".

تفيد الهيئة الوطنية للنقل والسلامة أن 4690 شخصا قتلوا في حوادث مرورية العام الماضي في كينيا.

تشهد الطرق في إفريقيا الكثير من الحوادث، وأدى حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة إلى مقتل 20 شخصا في يناير في السنغال بعد أسبوع على مقتل 40 شخصا في حادث آخر.

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