أوكرانيا: مقتل 494 طفلا وإصابة 1035 منذ بدء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعى العام قوله - فى بيان - "إنه حتى اليوم الموافق أول يوليو، تأثر أكثر من 1529 طفلا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 494 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1035 آخرين بجروح مختلفة الخطورة".

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ472 حالة، وتليها خاركييف بـ284 حالة وفى كييف 129 حالة وفى خيرسون 113 حالة.

وأوضح مكتب المدعى العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.