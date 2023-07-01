الاتحاد الأوروبى يُدين بشدة حرق المصحف الشريف فى السويد

جدة - نرمين السيد - جدد الاتحاد الأوروبى اليوم السبت، إدانته ورفضه القاطع لحادث حرق نسخة من المصحف الشريف فى السويد، وما أعقب ذلك من هجمات فى بغداد على المبانى الدبلوماسية التابعة للسويد هناك.





وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى: أن الاتحاد الأوروبى يتابع التطورات فى بغداد عن كثب ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس.. نحن ندين الهجمات على المبانى الدبلوماسية.

وأضاف البيان: "أن الاتحاد الأوروبى ينضم إلى وزارة الخارجية السويدية فى رفضها الشديد لحرق المصحف من قبل شخص فى السويد.. لا يعكس هذا العمل بأى حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبى.. إن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازى واضح.. إن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها فى أوروبا".

وتابع الاتحاد الأوروبى، فى بيانه، أنه لأمر مؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك والاتحاد الأوروبى سيواصل الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير فى الخارج والداخل.