العالم اليوم - استقالة رئيس اتحاد كرة قدم بعد "المباراة الأزمة"

انتم الان تتابعون خبر استقالة رئيس اتحاد كرة قدم بعد "المباراة الأزمة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يوليو 2023 01:20 مساءً - أعلن رئيس اتحاد كرة القدم في تايلاند سوميوت بومبانمونغ استقالته، السبت، بناء على طلب الحكومة، بعد قرابة شهرين من مشاجرات طالت مباراة دولية ضد إندونيسيا.

وقال بومبانمونغ في بيان نشره على "فيسبوك"، إن نائب رئيس الوزراء التايلاندي براويت وونغسوون الذي يرأس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمره بالاستقالة، مشيرا إلى أنه "مستعد لاحترام الأمر".

ولم يتم الإعلان عن اسم خليفة رئيس الاتحاد حتى الآن.

وجاء إعلان الاستقالة في الوقت الذي شهدت فيه المباراة النهائية لدورة ألعاب جنوب شرق آسيا في مايو الماضي، شجارا عنيفا بين لاعبين ومدربي منتخب تحت 23 عاما لتايلاند وإندونيسيا، حيث أشهر الحكم 4 بطاقات حمراء.

واعتذر الاتحاد التايلاندي في وقت لاحق، وفرض عقوبات إيقاف طويلة على لاعبين ومسؤولين ومدرب.