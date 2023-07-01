جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت وصول نحو 33 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالى عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 13 مليون لاجئ.





وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 32 ألفا و500 أوكرانى غادروا بولندا أمس الجمعة، عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى أكثر من 11 مليون شخص. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت فى مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا: وصول نحو 33 ألف لاجىء من أوكرانيا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.