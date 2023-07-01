زيلينسكى: الأشهر الـ 6 المقبلة حاسمة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتب زيلينسكى عبر تطبيق تليجرام وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "بالنسبة لنا، ستكون ستة أشهر حاسمة فيما يتعلق ببدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى".

وأضاف رئيس أوكرانيا "نحن نعتمد على دعم إسبانيا فى هذا، لدينا مهمة مشتركة - العمل مع بلدان أمريكا اللاتينية وإشراك أكبر عدد ممكن منها فى تنفيذ صيغة السلام الخاصة بنا".

ووصل رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى أوكرانيا فى اليوم الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبى.

وغرد سانشيز عبر موقع تواصل "تويتر" فور وصوله كييف "أردت أن تكون الخطوة الأولى لرئاسة إسبانيا للمجلس الأوروبى فى أوكرانيا، مع الرئيس الأوكرانى فولودومير زيلينسكى.. سأعرب عن التضمان الأوروبى الكامل للحكومة والبرلمان الأوكرانى"... وتابع "سنواصل دعمنا للشعب الأوكرانى حتى يعود السلام إلى أوروبا".

وتولت إسبانيا، فى أول يوليو رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى لمدة ستة أشهر.