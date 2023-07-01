جدة - نرمين السيد - ويتوجه الحجاج غير المتعجلين بعد انتهائهم من رمى الجمرات إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع لاتمام نسكهم.
كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت مساء أمس نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلوّه من أى تفشيات أو مؤثرات فى الصحة العامة مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وأرجع وزير الصحة السعودى فهد الجلاجل نجاح الخطط إلى "التكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر، والتميز فى إدارة الحشود، والاستعداد لأى طارئ"، وأضاف أن المنظومة الصحية جهزت 354 منشأة صحية، شارك فى تقديم الخدمات بها أكثر من 36 ألف طبيب وممارس صحى مدعومين بـ7600 متطوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضيوف الرحمن غير المتعجلين يواصلون رمى الجمرات فى ثالث أيام التشريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.