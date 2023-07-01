ضيوف الرحمن غير المتعجلين يواصلون رمى الجمرات فى ثالث أيام التشريق

جدة - نرمين السيد - ويتوجه الحجاج غير المتعجلين بعد انتهائهم من رمى الجمرات إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع لاتمام نسكهم.

كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت مساء أمس نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلوّه من أى تفشيات أو مؤثرات فى الصحة العامة مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وأرجع وزير الصحة السعودى فهد الجلاجل نجاح الخطط إلى "التكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر، والتميز فى إدارة الحشود، والاستعداد لأى طارئ"، وأضاف أن المنظومة الصحية جهزت 354 منشأة صحية، شارك فى تقديم الخدمات بها أكثر من 36 ألف طبيب وممارس صحى مدعومين بـ7600 متطوع.