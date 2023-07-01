جدة - نرمين السيد - وصلت إلى المدينة المنورة اليوم السبت، أولى رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، قادمة من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج هذا العام، فيما يستمر وصول ضيوف البرنامج إلى المدينة المنورة خلال الأسبوع الجارى برا عبر الحافلات.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن البرنامج يستضيف هذا العام أربعة آلاف و951 حاجا وحاجة من 92 دولة، منهم 1300 حاج من ضيوف البرنامج العام، إضافة إلى ألف حاج من أسر الشهداء والمصابين من فلسطين، وكذلك ألف حاج من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين بعاصفة الحزم وألف حاج من أسر الشهداء والمصابين اليمنيين المشاركين بعاصفة الحزم، و280 حاجا من سوريا، و150 حاجا من اليمن. وأشارت الوكالة إلى أن البرنامج ينظم سنويا منذ 28 عاما، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، استضاف خلالها أكثر من 62 ألف حاج من 140 دولة يتم تقديم كافة الخدمات لهم بدءا باستقبالهم عبر المنافذ الجوية والبرية للمملكة، وتقديم خدمات السكن والتنقل بين المشاعر المقدسة، وزيارة المدينة المنورة للصلاة فى المسجد النبوى قبل المغادرة إلى بلدانهم بيسر وأمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء وصول رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.