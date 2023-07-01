الرئيس الفلسطينى يهنئ خادم الحرمين وولى عهده بنجاح موسم الحج

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، بنجاح موسم الحج للعام الحالى، كما الأعوام السابقة.





وأعرب الرئيس الفلسطينى عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده بنجاح موسم الحج، مشيدا بجهودهما المباركة وكافة الجهات والمؤسسات القائمة على هذا الحدث الدينى المقدس، والتى نتج عنها أداء الحجاج لمناسكهم بطمأنينة وأمان وعودتهم إلى ديارهم سالمين. وتمنى التوفيق لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده، وأن يحفظ الله عز وجل، المملكة العربية السعودية وشعبها.

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