العالم اليوم - سعرها ملايين الدولارات.. هذه مواصفات "أغلى بقرة في العالم"

انتم الان تتابعون خبر سعرها ملايين الدولارات.. هذه مواصفات "أغلى بقرة في العالم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 يوليو 2023 03:22 مساءً - بيعت بقرة من نوع "نيلور" عمرها 4 سنوات بمزاد علني في البرازيل، مقابل مبلغ 4.3 مليون دولار، مما يجعلها "أغلى بقرة في العالم".

ويظهر هذا السعر المرتفع مقدار استعداد البعض للدفع، مقابل عينات عالية الجودة جينيا من هذا النوع من الأبقار.

وسوف ينتشر هذا السعر المرتفع عبر سوق الماشية الدولي، مما يسلط الضوء على قيمة السلالة ويعزز سمعتها في أنحاء العالم.

ونشأت هذه السلالة من الهند وسميت باسم منطقة نيلور الهندية في ولاية أندرا براديش، وتشتهر بلونها الأبيض وجلدها المترهل.

مواصفاتها