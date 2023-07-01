زيلينسكى يعلن فرض عقوبات جديدة ضد 190 شخصا أغلبهم روس

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى تنفيذ قرار مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى بفرض عقوبات على أكثر من 190 شخصا، معظمهم يحمل الجنسية الروسية، و291 كيانا قانونيا.





وذكرت الرئاسة الأوكرانية - فى بيان على موقعها الإلكترونى، وأوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - أنه وفقا للمرسوم الرئاسى رقم 364/2023 المؤرخ فى 1 يوليو بشأن قرار مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى بشأن فرض وتعديل الإجراءات التقييدية الاقتصادية الخاصة والعقوبات الشخصية، تم فرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الجورجية التى استأنفت رحلاتها إلى روسيا، موضحة أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ يوم نشرها.

وأضاف البيان "فُرضت عقوبات على إيرينا كوستينكو مواطنة روسية وعضو فى ما يسمى "مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية" وصاحب شركة الخطوط الجوية الجورجية تاماز جياشفيلى، إلى جانب بعض الكيانات القانونية فى كازاخستان وبيلاروسيا وقبرص وجورجيا.

وميدانيا، أكد حرس الحدود الأوكرانى أن بيلاروسيا يمكنها أن تؤوى نحو 8 آلاف جندى من "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة على أراضيها.

وقال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أندرى ديمتشينكو "إن روسيا تواصل استخدام جمهورية بيلاروس كقاعدة لتدريب وحداتها ورحلات طائراتها العسكرية، ولكن فى ضوء المخاطر الجديدة المحتملة المرتبطة باستعداد لوكاشينكو لاستيعاب جنود الشركات العسكرية الخاصة، تعزز أوكرانيا دفاعاتها فى هذا الصدد".

وأضاف: "أوكرانيا تراقب تطور الوضع فى بيلاروسيا، وهو تحت السيطرة، ويتم مراقبته باستمرار، وقد تم بحث هذه المسألة على وجه الخصوص فى اجتماع لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.. وبالنظر إلى الدعم الذى تقدمه روسيا لبيلاروسيا، فإن عدد الجنود الذين سيرغب لوكاشينكو فى قبولهم يمكن أن يكون كبيرا جدا، ويمكن أن يصل إلى حوالى 8 آلاف شخص.. وعلى سبيل المثال، العدد الحالى للجنود الروس من وحدات الجيش النظامى المتمركزة فى بيلاروسيا نحو 2000 جندى".

ورأى أنه على الرغم من بناء معسكرات لمقاتلى مجموعة "فاجنر" على مسافة كبيرة من حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا، فإن وجودهم فى بيلاروسيا سيشكل تهديدا محتملا إضافيا، وفى المقام الأول التهديد المتعلق بالأنشطة التخريبية وأنواع مختلفة من الاستفزازات، مؤكدا أن الوضع على الحدود تحت السيطرة بالكامل.