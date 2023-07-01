مجلس الأمن الروسى يحذر من نشر أسلحة نووية للناتو فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وقال مدفيديف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن النشر المحتمل لمثل هذه الأسلحة فى بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلى لاحقا".

وكان رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى قد أعلن، فى ختام قمة المجلس الأوروبى، أن بلاده تقدمت بطلب إلى حلف شمال الأطلسى بنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.