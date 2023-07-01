لوكاشينكو يوقع قانونا يسمح بحظر إعلام الدول غير الصديقة فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، قانونًا يسمح بحظر إعلام الدول غير الصديقة فى بيلاروسيا، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان لوكاشينكو أعلن أن الأسلحة النووية التى سيتم نقلها لأراضى الجمهورية لن تستخدم أبدا، مشددًا على أن وجودها فى بلاده ضرورى.

ووفقا لوكالة "بيلتا"، قال الرئيس البيلاروسى: "يتحدثون اليوم عن الأسلحة النووية التى ستصل إلى بيلاروس، لا داعى لانتقاد أى طرف، لقد ذكرت ذلك سابقا، فهذا الإجراء كان ببادرة منى أنا، وقد سعيت لتحقيقها بقوة. كلما عشنا أكثر، كلما زادت قناعتنا بضرورة وجودها لدينا هنا فى بيلاروس، فى مكان آمن، وأنا واثق من أننا لن نضطر أبدا لاستخدامها طالما أننا نمتلكها، لأن العدو حينها لن يطأ أرضنا أبدا".

وأضاف الزعيم البيلاروسى ساخرًا: "لقد ذكرت ذات مرة خلال أحد المنتديات الكبيرة.. إذا شعرت بالحيرة مما يتوجب عليك فعله فى هذا الموقف أو ذاك، فما عليك سوى أن تراقب أعداءك، فإن وجدتهم يصرخون مطالبين بعدم القيام بعمل ما، فما عليك حينها إلا أن تفعل العكس. وفى وضعنا الحالى سمعناهم يصرخون قائلين إن نقل الأسلحة النووية لبيلاروس خطوة سيئة، إذا سنفعل العكس".