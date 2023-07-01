مصرع وزير الأسرى الفلسطينى فى حادث سير مروع شمال الضفة الغربية المُحتلة

جدة - نرمين السيد - وقال العقيد لؤى ارزيقات الناطق الرسمى باسم الشرطة الفلسطينية، إن 3 مواطنين توفوا بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدرى أبو بكر، فى حادث سير مروع على الطريق الواصل شمال شرق محافظة "سلفيت" شمال الضفة.

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