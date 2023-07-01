فرنسا تحترق بسبب جريمة قتل.. مدرعات وفض مظاهرات بالقوة فى مدينة النور



جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن باريس تتحول إلى فوضى عارمة، وأن الشغب والعنف والاحتجاجات تتصاعد فى مدينة النور وفى مدن فرنسية عدة، على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة بسبب عدم امتثاله للتعليمات.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد شهدت العاصمة أعمال تخريب مختلفة، وتضرر نحو 500 مبنى، بالإضافة إلى إحراق نحو 2000 سيارة، وإضرام 3880 حريقًا فى الشوارع، فيما تستمر الاحتجاجات منذ عدة أيام.

وحول موقف القيادة الفرنسية، أوضح التقرير أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اختصر زيارة لبروكسل، لعقد ثانى اجتماع لوزرائه، فيما نشرت الداخلية الفرنسية 43 ألف شرطى، لمواجهة الاضطرابات والسيطرة على الشغب.

بينما جاءت رودود القعل الدولية متباينة، حيث طلبت الأمم المتحدة من فرنسا معالجة المشاكل والتمييز العنصرى فى صفوف قوات الأمن، وعبرت ألمانيا عن قلقها من الأحداث الجارية، كما دعت بريطانيا مواطنيها إلى توخى الحذر.

واعتقلت الداخلية الفرنسية المئات من الأشخاص، فيما لا تزال الاحتجاجات مستمرة.